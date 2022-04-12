ru ua
Вт, 12 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Швеция и Финляндия отвергли угрозы России и будут сами решать вопрос о вступлении в НАТО

Новина українською →
Швеция, Вторник 12 апреля 2022 18:06
Швеция и Финляндия отвергли угрозы России и будут сами решать вопрос о вступлении в НАТО Фото: министр иностранных дел Швеции Анн Линде (instagram.com/annlindepolitiker)
Автор: Александр Белоус

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде оценила угрозы России из-за возможного вступления ее страны и Финляндии в НАТО как абсолютно неприемлемые. Страны намерены сами решать вопрос о присоединении к блоку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Klix (Сараево).

"Со стороны России совершенно неприемлемо каким-либо образом угрожать Швеции или Финляндии, потому что ее граждане сами должны определять свою политику безопасности. Есть время до и после 24 февраля, и Швеция и Финляндия сами определят свою политику", - заявила Линде журналистам в Сараево в ходе официального визита в Боснию и Герцеговину.

Комментируя угрозы ее стране со стороны Москвы, в том числе заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, министр иностранных дел Швеции заявила, что ситуация с безопасностью в Европе резко изменилась после того, как агрессия России на Украине привела к ужасным разрушениям и человеческим страданиям.

Это побудило правительства Стокгольма и Хельсинки пересмотреть свою давнюю политику военного нейтралитета и рассмотреть возможность вступления в НАТО.

"Нападение России на Украину является неспровоцированным и незаконным и не может быть ничем оправдано, и именно поэтому Швеция вместе с ЕС поддерживает Украину", - сказал Линде, добавив, что весь мир должен объединиться в противодействии российской агрессии.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле выступают против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку этот шаг якобы не принесет безопасность в Европу.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО
NEWS
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше
Владислав Красинский, Виталий Носач Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше