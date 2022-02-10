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НАТО предложило России провести новые переговоры по Украине

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Брюссель, Четверг 10 февраля 2022 12:38
НАТО предложило России провести новые переговоры по Украине Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с призывом провести новое заседание Совета Россия-НАТО. Во время которой, в частности, обсудить ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время совместного брифинге с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

"Сегодня утром я направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Продолжение заседаний Совета Россия-НАТО является важным для взаимного доверия", - сказал Столтенберг.

Напомним, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО. В ходе встречи обсуждалась ситуация на границе Украины, угроза вторжения РФ и предложенные Москвой "гарантии безопасности".

Добавим, представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом заинтересован в продолжении диалога с Россией по "гарантиям безопасности". Обсуждения идут с конца 2021 г., но Москва выдвигает неприемлемые для Запада условия.

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