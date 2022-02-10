НАТО предложило России провести новые переговоры по Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с призывом провести новое заседание Совета Россия-НАТО. Во время которой, в частности, обсудить ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время совместного брифинге с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

"Сегодня утром я направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Продолжение заседаний Совета Россия-НАТО является важным для взаимного доверия", - сказал Столтенберг.