НАТО запропонувало Росії провести нові переговори щодо України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг надіслав главі МЗС РФ Сергію Лаврову листа із закликом провести нове засідання Ради Росія-НАТО. Під час якої, зокрема, обговорити ситуацію навколо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.
"Сьогодні вранці я надіслав листа міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. Продовження засідань Ради Росія-НАТО є важливим для взаємної довіри", - сказав Столтенберг.
Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО. В ході зустрічі обговорювалася ситуація на кордоні України, загроза вторгнення РФ і запропоновані Москвою "гарантії безпеки".
Додамо, представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Білий дім зацікавлений у продовженні діалогу з Росією щодо "гарантій безпеки". Обговорення йдуть з кінця 2021 року, але Москва висуває неприйнятні для Заходу умови.