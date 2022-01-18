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НАТО предложило России новые раунды переговоров по "гарантиям безопасности"

Автор: Сергей Пышкин

НАТО готово к новым переговорам с Российской Федерацией по "гарантиям безопасности". Также призывают отменить решение о расторжении дипломатических отношений с Альянсом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"На прошлой неделе члены Альянса и Россия встретились на Совете Россия-НАТО, и члены НАТО готовы встретиться вновь - чтобы выдвинуть конкретные предложения, а также добиваться конструктивных результатов. Сегодня я пригласил всех членов Совета НАТО-Россия на ряд встреч " - заявил Столтенберг.

Как отметил генеральный секретарь Альянса, НАТО готово рассмотреть каким образом можно укрепить военные и гражданские линии связи на линии переговоров. В то же время он призвал Российскую Федерацию отказаться от решения об отмене дипломатических отношений с военно-политическим союзом.

"Мы также призываем Россию отменить свое решение о расторжении дипломатических отношений с НАТО" - отметил Столтенберг.

НАТО готово обсудить предложения по уменьшению рисков и повышению прозрачности военной деятельности, в том числе речь идет и о космических и киберугрозах, а также контроле над вооружением и разоружением.

"Итак, НАТО готово, а союзники по НАТО готовы участвовать и выслушать беспокойство России. Но мы не пойдем на компромисс относительно основных принципов, таких как право каждой нации выбирать свой путь и способность НАТО защищать и защищать всех союзников", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности последних переговоров во время заседания Совета Россия-НАТО

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НАТОРоссийская Федерация