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НАТО запропонувало Росії нові раунди переговорів щодо "гарантій безпеки"

Автор: Сергій Пишкін

НАТО готове до нових переговорів з Російською Федерацією щодо "гарантій безпеки". Також закликають скасувати рішення про розірвання дипломатичних відносин з Альянсом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Минулого тижня члени Альянсу і Росія зустрілися на Раді Росія-НАТО, і члени НАТО готові зустрітися знову - щоб висунути конкретні пропозиції, а також домагатися конструктивних результатів. Сьогодні я запросив усіх членів Ради НАТО-Росія на низку зустрічей" - заявив Столтенберг.

Як відзначив генеральний секретар Альянсу, НАТО готове розглянути яким чином можна зміцнити військові й цивільні лінії зв’язку на лінії переговорів. Водночас він закликав Російську Федерацію відмовитись від рішення щодо скасування дипломатичних відносин з військово-політичним союзом.

"Ми також закликаємо Росію скасувати своє рішення про розірвання дипломатичних відносин з НАТО" - відзначив Столтенберг.

НАТО готове обговорити пропозиції щодо зменшення ризиків й підвищення прозорості військової діяльності, у томі числі йдеться й про космічні та кіберзагрози, а також контроль над озброєнням і роззброєнням.

"Отже, НАТО готове, а союзники по НАТО готові брати участь і вислухати занепокоєння Росії. Але ми не підемо на компроміс щодо основних принципів, як-от право кожної нації обирати свій шлях і здатність НАТО захищати та захищати всіх союзників" - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці останніх переговорів під час засідання ради Росія-НАТО

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