НАТО працює над новими правилами збиття російських літаків, - міністр оборони Бельгії

Країни НАТО обговорюють нові правила щодо збиття ворожих літаків та безпілотників, які проникають у повітряний простір Альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Бельгії Тео Франкена під час спілкування з журналістами в штаб-квартирі НАТО.
Франкен, відповідаючи на питання, чи справді зараз країни НАТО обговорюють нові правила, які б дозволили легше збивати російські літаки в повітряному просторі НАТО, зазначив, що справді, це одна з тем обговорення.
"Так, одна з тем обговорення – це як ми можемо ефективніше реагувати на дрони і бути більш гнучкими, коли йдеться про російську агресію в нашому повітряному просторі. Це правда. І це також стосується правил", - зазначив Тел Франкен.
За його словами, у деяких країн є власні правила, у Бельгії – ні. Бельгія повністю інтегрована в НАТО.
"Тому для нас рішення ухвалює офіцер НАТО. Але є країни зі своїми правилами – наприклад, Польща, та багато інших. Це також питання суверенітету, тож обговорення непросте", - додав міністр оборони Бельгії.
Він також підкреслив, що мова йде не лише про літаки, чи дрони, а також про кораблі. Тобто рішення збити літак, чи дрон у Бельгії ухвалює НАТО. В інших країнах – національний міністр, або уряд.
"Це велика дискусія, але я також розумію, що це не так просто", - підсумував Франкен.
Раніше повідомлялось, що НАТО обговорює нові правила, які можуть спростити збивання російських винищувачів, що порушують повітряний простір країн Альянсу.
Керівники оборонних відомств хочуть, щоб російські літаки, що несуть ракети наземного призначення над повітряним простором союзників, cтали реальними цілями.
Відомо, що міністри оборони країн-членів НАТО мають обговорити нові правила збиття літаків РФ в середу, 15 жовтня. Приводом для цього є те, що Європа все більше стикається зі зростаючими загрозами з боку літаків та дронів Росії.
Однак деякі держави-члени побоюються, що більш жорстка позиція може спровокувати конфлікт із ядерним суперником.