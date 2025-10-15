НАТО работает над новыми правилами сбивания российских самолетов, - министр обороны Бельгии

Франкен, отвечая на вопрос, действительно ли сейчас страны НАТО обсуждают новые правила, которые бы позволили легче сбивать российские самолеты в воздушном пространстве НАТО, отметил, что действительно, это одна из тем обсуждения.

"Да, одна из тем обсуждения - это как мы можем эффективнее реагировать на дроны и быть более гибкими, когда речь идет о российской агрессии в нашем воздушном пространстве. Это правда. И это также касается правил", - отметил Тел Франкен.

По его словам, у некоторых стран есть собственные правила, у Бельгии - нет. Бельгия полностью интегрирована в НАТО.

"Поэтому для нас решение принимает офицер НАТО. Но есть страны со своими правилами - например, Польша, и многие другие. Это также вопрос суверенитета, поэтому обсуждение непростое", - добавил министр обороны Бельгии.

Он также подчеркнул, что речь идет не только о самолетах, или дронах, а также о кораблях. То есть решение сбить самолет, или дрон в Бельгии принимает НАТО. В других странах - национальный министр, или правительство.

"Это большая дискуссия, но я также понимаю, что это не так просто", - подытожил Франкен.