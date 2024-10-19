НАТО потрібно узгодити умови запрошення України до блоку, - голова Міноборони Нідерландів

За його словами, у відповідь на український план перемоги (що включає пункт негайного запрошення до НАТО), для досягнення необхідного консенсусу союзникам необхідно буде узгодити чіткі критерії, яким має відповідати Україна, щоб отримати запрошення. Крім того, мають бути узгоджені й інші критерії, щоб надалі країна стала повноцінним членом Альянсу.

"Якщо спочатку не буде такої ясності, я не думаю, що 32 союзники погодяться надати запрошення", - сказав міністр.

На питання, які умови необхідно виконати Україні, Брекельманс згадав боротьбу з корупцією.

"Якщо ви хочете модернізувати українські збройні сили та залучити до цього інші країни, то я можу уявити, що ви також захочете оцінити прогрес, досягнутий українцями в цьому напрямку", - додав він.

Брекельманс наголосив, що наразі в Альянсі існують "дуже різні думки" щодо запрошення та вступу України до НАТО.

Reuters нагадало, що цього тижня президент України Володимир Зеленський вперше публічно представив український план перемоги з п'яти пунктів, включаючи заклик до негайного запрошення до НАТО. В Альянсі у свою чергу заявили, що Україна одного разу стане членом блоку, але при цьому зазначили, що Київ не може приєднатися у стані війни. Причиною цього є те, що цей крок може призвести до конфлікту між НАТО і Росією.

"Лідери Альянсу поки що уникають прямої відповіді на нові спроби Зеленського отримати запрошення", - написало Reuters.