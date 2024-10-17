Питання в термінах: Рютте заявив, що Україна стане 33-м чи 34-м членом НАТО

Україна зрештою приєднається до НАТО. Швидше за все, вона буде наступною на черзі до альянсу, до якого зараз входить 32 країни.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Україна в майбутньому стане членом НАТО, то ми вирішили у Вашингтоні. Питання в термінах, - сказав він журналістам.

За його словами, зараз виглядає так, що Україна стане 33-м членом. При цьому він не виключив, що вперед може "вискочити" якась інша країна, і Україна буде 34-ю.

Рютте заявив журналістам, що президент України Володимир Зеленський може розраховувати на постійну підтримку НАТО, щоб поставити свою країну у сильну позицію перед потенційними переговорами з Росією щодо припинення війни.

Зеленський представив свій план перемоги парламенту в Києві, виклавши свої умови для потенційного припинення вторгнення Росії. Він підтвердив свою відмову прийняти територіальні поступки або вступити в процес, який призведе до замороженого конфлікту.

Перший пункт плану – безумовне запрошення України вступити до НАТО. Зеленський планує прибути до Брюсселю під час саміту Європейського Союзу 17 жовтня, де він проведе брифінг для лідерів ЄС.

Водночас міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив в інтерв'ю Bloomberg, що питання щодо направлення Україні прямого запрошення, як і раніше, викликає розбіжності в альянсі.

"Є країни, які готові рухатися швидше; є країни, які хочуть більше обговорювати", - сказав Певкур.