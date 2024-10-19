НАТО нужно согласовать условия приглашения Украины в блок, - глава Минобороны Нидерландов

По его словам, в ответ на украинский план победы (который включает пункт немедленного приглашения в НАТО), для достижения необходимого консенсуса союзникам необходимо будет согласовать четкие критерии, которым должна соответствовать Украина, чтобы получить приглашение. Кроме того, должны быть согласованы и другие критерии, чтобы в последствии страна стала полноценным членом Альянса.

"Если изначально не будет такой ясности, я не думаю, что 32 союзника согласятся предоставить приглашение", - сказал министр.

На вопрос о том, какие условия необходимо выполнить Украине, Брекельманс упомянул борьбу с коррупцией.

"Если вы хотите модернизировать украинские вооруженные силы и привлечь к этому другие страны, то я могу себе представить, что вы также захотите оценить прогресс, достигнутый украинцами в этом направлении", - добавил он.

Брекельманс подчеркнул, что в настоящее время в Альянсе существуют "очень разные мнения" по вопросу приглашения и вступления Украины в НАТО.

Reuters напомнило, что на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский впервые публично представил украинский план победы из пяти пунктов, включая призыв к немедленному приглашению в НАТО. В Альянсе в свою очередь заявили, что Украина однажды станет членом блока, но при этом отметили, что Киев не может присоединиться будучи в состоянии войны. Причиной является то, что этот шаг может привести к конфликту между НАТО и Россией.

"Лидеры Альянса пока избегают прямого ответа на новые попытки Зеленского получить приглашение", - написало Reuters.