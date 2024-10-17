Не 34-м. Україна заслуговує стати наступним членом НАТО, - Зеленський

Україна заслуговує на те, щоб її наступної прийняли до Північноатлантичного альянсу. І для цього буде зроблено все потрібне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook .

Голова української держави наголосив, що запрошення України до НАТО посилить країну дипломатично та наблизить реальний та справедливий мир.

"Україна заслуговує на стати 33-м членом НАТО одного разу, і ми зробимо все, щоб це сталося", - додав президент.

Зеленський розповів, що під час сьогоднішньої зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте вони обговорили кроки, які допоможуть Україні у її боротьбі.

Також президент подякував країнам НАТО, які допомагають розвивати українську оборонну промисловість, відновлювати об'єкти критичної інфраструктури та надають військову допомогу.

"Ми розраховуємо на готовність членів НАТО до наступного саміту НАТО в Гаазі забезпечити вже оголошену ними фінансову допомогу Україні на загальну суму 40 мільярдів євро", - сказав Зеленський.