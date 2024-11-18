НАТО посилює протиповітряну оборону в Чорноморському регіоні, - Рютте

Рютте зазначив, що війна Росії проти України підкреслила потребу в потужній протиповітряній обороні. Це залишається одним із ключових пріоритетів Альянсу.

"Тому сьогодні ми також говорили про те, як члени Альянсу працюють разом над забезпеченням повітряного простору Румунії. Неодноразові вторгнення російських дронів і ракет в повітряний простір НАТО є нерозважливими, небезпечними та неприйнятними", - наголосив він.

За словами генсека, НАТО вже посилило протиповітряну оборону на своєму східному фланзі. Наразі союзники приймають на озброєння сотні бойових літаків п'ятого покоління.

"НАТО сприймає безпеку Чорноморського регіону дуже серйозно. Ми готові надавати допомогу, захищати та обороняти кожного члена Альянсу", - наголосив Рютте.