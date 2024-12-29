У НАТО попереджають про ризик нетрадиційних атак РФ зі "значними" втратами

"Ми перебуваємо в ситуації, схожій на киплячу жабу", - сказав він і додав, що гібридні атаки Росії досягають масштабів, які були б неприйнятними ще п’ять років тому.

За словами високопоставленого чиновника НАТО, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну збільшилася кількість "кінетичних" дій з боку РФ. Серед них перерізання життєво важливих підводних кабелів, диверсії, закладення запалювальних пристроїв у вантажі літаків. За фіксовано до сотні подібних випадків, багато актів зірвали.

Аппатурай зазначає, що збільшення кількості гібридних нападів є відповіддю Кремля на військову підтримку України західними партнерами.

"Ця частина правда. Тому їм не подобається те, що ми робимо, але вони також бачать у нас ворога. І це стає гіршим", - заявив він.

Відповідаючи на запитання, чи може гібридна атака Росії перейти межу і спровокувати НАТО застосувати свою колективну відповідь за статтею 5, Аппатурай відповів, що його непокоїть, що одна з атак "вийде за рамки і стане масштабною".

"Тож існує реальна перспектива, що одна з цих атак спричинить значну кількість жертв або дуже значні економічні збитки", - сказав Аппатурай.