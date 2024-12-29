В НАТО предупреждают о риске нетрадиционных атак РФ со "значительными" потерями

"Мы находимся в ситуации, похожей на кипящую лягушку", - сказал он и добавил, что гибридные атаки России достигают масштабов, которые были бы неприемлемыми еще пять лет назад.

По словам высокопоставленного чиновника НАТО, с начала полномасштабного вторжения России в Украину увеличилось количество "кинетических" действий со стороны РФ. Среди них перерезание жизненно важных подводных кабелей, диверсии, закладка зажигательных устройств в грузы самолетов. За зафиксировано до сотни подобных случаев, многие акты сорвали.

Аппатурай отмечает, что увеличение количества гибридных нападений является ответом Кремля на военную поддержку Украины западными партнерами.

"Эта часть правда. Поэтому им не нравится то, что мы делаем, но они также видят в нас врага. И это становится хуже", - заявил он.

Отвечая на вопрос, может ли гибридная атака России перейти границу и спровоцировать НАТО применить свой коллективный ответ по статье 5, Аппатурай ответил, что его беспокоит, что одна из атак "выйдет за рамки и станет масштабной".

"Поэтому существует реальная перспектива, что одна из этих атак повлечет значительное количество жертв или очень значительные экономические убытки", - сказал Аппатурай.