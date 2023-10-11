У НАТО пообіцяли відповідь у разі, якщо атака на газопровід Balticconnector була цілеспрямована

За його словами, НАТО та інші країни весь час діляться засекреченою інформацією. Однак ще рано говорити, що саме відбулося та чому була пошкоджена труба та кабелі.

"Розслідування продовжується. Зараз ще рано робити висновки. Але, якщо будуть докази, що це цілеспрямована атака на інфраструктуру членів НАТО, то буде об'єднана тверда відповідь від НАТО. Але спочатку треба визначити, що відбулося", - сказав Столтенберг.

Пошкодження газопроводу

У ніч на 8 жовтня було виявлено несправність у кабелі зв'язку газопроводу між Фінляндією та Естонією. За оцінками влади, газопровід вийшов з ладу на кілька місяців. При цьому ЗМІ повідомляють, що за пошкодженням газопроводу могла стояти Росія.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо розповів, що газогону могло бути навмисно завдано пошкодження і правоохоронці розслідують справу за фактом вандалізму. У НАТО заявили, що готові допомогти у розслідуванні.

Сьогодні стало відомо, що для ремонту пошкоджень на газопроводі Balticconnector, що між Естонією та Фінляндією, може знадобитись до п'яти місяців.

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