В НАТО пообещали ответ в случае, если атака на газопровод Balticconnector была целенаправленна

По его словам, НАТО и другие страны постоянно делятся засекреченной информацией. Однако еще рано говорить, что произошло и почему была повреждена труба и кабели.

"Расследование продолжается. Сейчас еще рано делать выводы. Но если будут доказательства, что это целенаправленная атака на инфраструктуру членов НАТО, то будет объединен твердый ответ от НАТО. Но сначала нужно определить, что произошло", - сказал Столтенберг.

Повреждение газопровода

В ночь на 8 октября была обнаружена неисправность в кабеле связи газопровода между Финляндией и Эстонией. По оценкам властей, газопровод вышел из строя на несколько месяцев. При этом СМИ сообщают, что за повреждением газопровода могла стоять Россия.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо рассказал, что газопровод мог быть умышленно нанесен повреждением и правоохранители расследуют дело по факту вандализма. В НАТО заявили, что готовы помочь в расследовании.

Сегодня стало известно, что для ремонта повреждений на газопроводе Balticconnector между Эстонией и Финляндией может потребоваться до пяти месяцев.

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