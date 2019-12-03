Пристайко: Путин понимает лишь язык силы НАТО

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

По словам Пристайко, с Путиным невозможно договориться дипломатским путем

Президент Российской Федерации Владимир Путин понимает лишь язык силы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время саммита НАТО в Лондоне, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Украина пыталась достичь договоренностей с Путиным дипломатическим путем, однако президент РФ уважает лишь язык силы.

"Он до сих пор ценит и уважает силу альянса, это на самом деле единственный язык, который он понимает. Довожу до вашего ведома, что мы пытаемся достичь каких-то договоренностей, все мы. Однако на самом деле он понимает только этот язык", - сказал Пристайко.

Ранее РБК-Украина писало, что Пристайко обвинил НАТО в нерешительности, что привело к военной агрессии России в отношении Украины и Грузии. По его словам, в НАТО допустили большую ошибку на саммите в Бухаресте, когда отсрочили вступление Украины и Грузии в Альянс.

Также сообщалось, что проект решения нормандского формата не является новым документом. Как отметил Пристайко, документ был согласован в начале этой осени, однако до сих пор остается рабочим вариантом, который должен лечь в основу финального решения лидеров.