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Пристайко: Путин понимает лишь язык силы НАТО

Новости » Политика     03.12.2019 - 21:53
Пристайко: Путин понимает лишь язык силы НАТО
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

По словам Пристайко, с Путиным невозможно договориться дипломатским путем

Президент Российской Федерации Владимир Путин понимает лишь язык силы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время саммита НАТО в Лондоне, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Украина пыталась достичь договоренностей с Путиным дипломатическим путем, однако президент РФ уважает лишь язык силы.

"Он до сих пор ценит и уважает силу альянса, это на самом деле единственный язык, который он понимает. Довожу до вашего ведома, что мы пытаемся достичь каких-то договоренностей, все мы. Однако на самом деле он понимает только этот язык", - сказал Пристайко.

Ранее РБК-Украина писало, что Пристайко обвинил НАТО в нерешительности, что привело к военной агрессии России в отношении Украины и Грузии. По его словам, в НАТО допустили большую ошибку на саммите в Бухаресте, когда отсрочили вступление Украины и Грузии в Альянс.

Также сообщалось, что проект решения нормандского формата не является новым документом. Как отметил Пристайко, документ был согласован в начале этой осени, однако до сих пор остается рабочим вариантом, который должен лечь в основу финального решения лидеров.

Переговоры в нормандском формате не должны привести к уступкам, - Пристайко Пристайко заявил, что Украина защищает восточный фланг НАТО
Новости Украины Владимир ПутинНАТОВадим Пристайко
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