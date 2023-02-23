НАТО помітило ознаки того, що Китай планує надіслати зброю Росії, - Столтенберг

"Ми не бачили жодних поставок летальної допомоги з Китаю до Росії, але ми бачили ознаки того, що вони розглядають і, можливо, планують це зробити, і це причина, чому Сполучені Штати та інші союзники дуже чітко застерігали від цього", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він зазначив, що Китай є членом Ради безпеки ООН, а війна Росії проти України є порушенням Статуту.

"Основний принцип цієї хартії полягає в тому, щоб поважати цілісність інших націй і не здійснювати марші та вторгнення в іншу країну з сотнями тисяч військ, і, звичайно, Китай не повинен бути частиною цього", - сказав генсек.