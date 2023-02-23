НАТО заметило признаки того, что Китай планирует послать оружие России, - Столтенберг

Мы не видели никаких поставок летальной помощи из Китая в Россию, но мы видели признаки того, что они рассматривают и, возможно, планируют это сделать, и это причина, почему Соединенные Штаты и другие союзники очень четко предостерегали от этого", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что Китай является членом Совбеза ООН, а война России против Украины является нарушением Устава.

"Основной принцип этой хартии состоит в том, чтобы уважать целостность других наций и не совершать марши и вторжения в другую страну с сотнями тысяч войск, и, конечно, Китай не должен быть частью этого", - сказал генсек.