В НАТО пока отказываются комментировать выборы в Украине

Фото: Йенс Столтенберг (flickr.com/nato)

Столтенберг подчеркнул, что выборы должны быть свободными и справедливыми

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет комментировать ход выборов в Украине до завершения второго тура. Об этом он заявил во время пресс-конференции в понедельник, сообщает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что выборы - это обычная демократическая процедура для НАТО и для всех стран-союзниц.

"Относительно выборов в Украине - выборы продолжаются. Сегодня рано комментировать итоги выборов, потому что впереди - второй тур. В НАТО, и в странах-членах, выборы происходят постоянно. Важно, чтобы они были свободными и справедливыми", - сказал Столтенберг, подчеркнув, что важно дождаться второго тура.

РБК-Украина писало, что специальный координатор ОБСЕ, почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва заявил, что первый тур выборов был конкурентным, и граждане имели возможность свободного волеизъявления.

Напомним, что ЦИК обработал 85% протоколов, по результатам подсчетов лидером остается Владимир Зеленский (30,34%). Петр Порошенко на втором месте с поддержкой 16,02% избирателей. Юлия Тимошенко на третьем месте - 13,28%. В Центризбиркоме заявили, что официальные результаты голосования в первом туре будут объявлены до 10 апреля.