ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У НАТО поки відмовляються коментувати вибори в Україні

Новини » Вибори 2019    01.04.2019 - 17:19
У НАТО поки відмовляються коментувати вибори в Україні
Фото: Єнс Столтенберг (flickr.com/nato)

Столтенберг наголосив, що вибори мають бути вільними і справедливими

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не буде коментувати хід виборів в Україні до завершення другого туру. Про це він заявив під час прес-конференції у понеділок, повідомляє РБК-Україна. 

Він наголосив, що вибори - це звичайна демократична процедура для НАТО та для всіх країн-союзниць.

"Щодо виборів в Україні - вибори тривають. Сьогодні зарано коментувати підсумки виборів, тому що попереду - другий тур. В НАТО, і в країнах-членах, вибори відбуваються постійно. Важливо, щоб вони були вільними і справедливими", - сказав Столтенберг, наголосивши, що важливо дочекатися другого туру.

РБК-Україна писало, що спеціальний координатор ОБСЄ, почесний президент ПА ОБСЄ Ілка Канерва заявив, що перший тур виборів був конкурентним, і громадяни мали можливість вільного волевиявлення.

Нагадаємо, що ЦВК опрацювала вже 85% протоколів, за результатами підрахунків лідером залишається Володимир Зеленський (30,34%). Петро Порошенко на другому місці з підтримкою 16,02% виборців. Юлія Тимошенко на третьому місці - 13,28%. У Центрвиборчкомі заявили, що офіційні результати голосування в першому турі будуть оголошені до 10 квітня.

На виборах не перешкоджали роботі міжнародних спостерігачів "Суспільне" запрошує кандидатів у президенти на дебати
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як проходить голосування за президента України
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко НАТОвыборы
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся