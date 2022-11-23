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У НАТО похвалили ЗСУ та сказали, в чому їх перевага над росіянами

Фото: голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер (twitter.com/cmc_nato)
Автор: Марія Кучерявець

Збройні Сили України вміло використовують нові технології у війні. І це дає їм мати перевагу на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, якого цитує CBC.

"Однією з причин того, що Збройним силам України вдалося відбити російське вторгнення, є їх вміле використання нових технологій. І ми всі стали свідками вирішальної ролі технологічних компаній, що підтримують Україну. Допомога прийшла як від власного добре розвиненого технологічного сектора України, так і від великих і дрібних міжнародних гравців", - розповів Бауер.

Він підкреслив, що технології змінять баланс в сучасних конфліктах і "світ демонструє це в режимі реального часу".

“Кілька місяців тому, коли ми згадували про такі компанії, як Microsoft чи Starlink, то на думку спадали лептопи та супутники. Тепер ми розцінюємо їх як компанії, що допомагають перемогти у війні”, - підсумував адмірал.

Зазначимо, завдяки супутниковому інтернету Starlink, який українські бійці отримали з початку повномасштабної війни, дозволяє нашій армії завдавати точні удари по російських військах та керувати безпілотниками, а мирні жителі мають можливість підтримувати зв'язок із рідними та близькими, й отримувати життєво важливу інформацію.

Нагадаємо, раніше в Пентагоні також не виключили можливості співпраці українських військових та інших операторів супутникового зв'язку та Інтернету, окрім Starlink.

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