В НАТО похвалили ВСУ и сказали, в чем их преимущество над россиянами

"Одна из причин того, что Вооруженным силам Украины удалось отразить российское вторжение, является их умелое использование новых технологий. И мы все стали свидетелями решающей роли технологических компаний, поддерживающих Украину. Помощь пришла как от собственного хорошо развитого технологического сектора Украины, так и от крупных и мелких международных игроков", - рассказал Бауэр.

Он подчеркнул, что технологии изменят баланс в современных конфликтах и "мир демонстрирует это в режиме реального времени".

"Несколько месяцев назад, когда мы упоминали о таких компаниях, как Microsoft или Starlink, то на ум приходили лэптопы и спутники. Теперь мы расцениваем их как компании, помогающие победить в войне”, - подытожил адмирал.

Отметим, благодаря спутниковому интернету Starlink, который украинские бойцы получили с начала полномасштабной войны, позволяет нашей армии наносить точные удары по российским войскам и управлять беспилотниками, а мирные жители могут поддерживать связь с родными и близкими, и получать жизненно важную информацию.

Напомним, ранее в Пентагоне также не исключили возможность сотрудничества украинских военных и других операторов спутниковой связи и Интернета, кроме Starlink.

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