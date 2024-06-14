НАТО погодило варіанти відповіді на ворожі дії РФ, яких побільшало, - Столтенберг

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що генсек НАТО пообіцяв, що Альянс застосує жорсткі заходи проти російських шпигунів у відповідь на диверсії.

Ми також повідомляли, що у Швейцарії фіксують збільшення кібератак напередодні саміту миру, який пройде вже цими вихідними.

Про те, як країна-агресор намагається зірвати майбутній саміт та чому це для неї важливо, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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