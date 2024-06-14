НАТО согласовало варианты ответа на враждебные действия РФ, которых стало больше, - Столтенберг

Российская Федерация в последнее время увеличила количество враждебных действий по отношению к членам НАТО. В частности, речь идет о кибератаках и использовании мигрантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
"Сегодня министры согласовали ряд вариантов реагирования, которые члены Альянса могут принимать индивидуально или коллективно. Это включает усиленный обмен развединформацией, усиленную защиту критической инфраструктуры и дальнейшее уменьшение пространства для российских спецслужб", - сказал генсек.
Он подчеркнул, что Альянс будет защищаться от любых враждебных действий.
Напомним, вчера мы сообщали, что генсек НАТО пообещал, что Альянс примет жесткие меры против российских шпионов в ответ на диверсии.
Мы также сообщали, что в Швейцарии фиксируют увеличение кибератак накануне саммита мира, который пройдет уже в эти выходные.
О том, как страна-агрессор пытается сорвать предстоящий саммит и почему это для нее важно, читайте в материале РБК-Украина.
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