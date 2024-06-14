НАТО согласовало варианты ответа на враждебные действия РФ, которых стало больше, - Столтенберг

Напомним, вчера мы сообщали, что генсек НАТО пообещал, что Альянс примет жесткие меры против российских шпионов в ответ на диверсии.

Мы также сообщали, что в Швейцарии фиксируют увеличение кибератак накануне саммита мира, который пройдет уже в эти выходные.

О том, как страна-агрессор пытается сорвать предстоящий саммит и почему это для нее важно, читайте в материале РБК-Украина.

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