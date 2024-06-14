RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НАТО согласовало варианты ответа на враждебные действия РФ, которых стало больше, - Столтенберг

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация в последнее время увеличила количество враждебных действий по отношению к членам НАТО. В частности, речь идет о кибератаках и использовании мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Сегодня министры согласовали ряд вариантов реагирования, которые члены Альянса могут принимать индивидуально или коллективно. Это включает усиленный обмен развединформацией, усиленную защиту критической инфраструктуры и дальнейшее уменьшение пространства для российских спецслужб", - сказал генсек.

Он подчеркнул, что Альянс будет защищаться от любых враждебных действий.

 

Напомним, вчера мы сообщали, что генсек НАТО пообещал, что Альянс примет жесткие меры против российских шпионов в ответ на диверсии.

Мы также сообщали, что в Швейцарии фиксируют увеличение кибератак накануне саммита мира, который пройдет уже в эти выходные.

О том, как страна-агрессор пытается сорвать предстоящий саммит и почему это для нее важно, читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская ФедерацияВойна в УкраинеВойна России против Украины