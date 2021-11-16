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НАТО поддержит страны Альянса при обострении ситуации с мигрантами на границе с Беларусью

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса в поддержке стран Альянса в случае обострения ситуации с мигрантами на границе с Беларусью. Более подробно о возможных мерах не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

По данным издания, Столтенберг и Анушаускас обменялись информацией о ситуации на границе с Беларусью и действиями официального Минска на этом фоне.

Он (генсек НАТО - ред.)заверил меня, что, если ситуация (на границе с Беларусью - ред.) радикально изменится, то будет поддержка со стороны НАТО, - цитирует издание заявление Анушаускаса по итогам встречи со Столтенбергом.

Глава Минобороны Литвы не сообщил о каких именно мерах поддержки шла речь. При этом он добавил, что в ходе встречи они не обсуждались.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что ситуация с мигрантами на границе Польши и Беларуси может возникнуть и в приграничных районах Украины.

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