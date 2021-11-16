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НАТО підтримає країни Альянсу при загостренні ситуації з мігрантами на кордоні з Білоруссю

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив Міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса в підтримці країн Альянсу в разі загострення ситуації з мігрантами на кордоні з Білоруссю. Більш детально про можливі заходи не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

За даними видання, Столтенберг і Анушаускас обмінялися інформацією про ситуацію на кордоні з Білоруссю і діями офіційного Мінська на цьому тлі.

Він (генсек НАТО - ред.) запевнив мене, що, якщо ситуація (на кордоні з Білоруссю - ред.) радикально зміниться, то буде підтримка з боку НАТО, - цитує видання заяву Анушаускаса за підсумками зустрічі зі Столтенбергом.

Глава Міноборони Литви не повідомив про які саме заходи підтримки йшла мова. При цьому він додав, що в ході зустрічі вони не обговорювалися.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що ситуація з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі може виникнути і в прикордонних районах України.

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НАТОБілорусьМіграційна криза