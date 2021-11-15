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НАТО не исключает похожего сценария с мигрантами на границе Украины

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Брюссель, Понедельник 15 ноября 2021 13:51
НАТО не исключает похожего сценария с мигрантами на границе Украины Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация с мигрантами, которая сейчас развивается на польско-белорусской границе, может возникнуть, в том числе и на украинском рубеже. Он также отметил необходимость пристально следить за действиями РФ, которая увеличивает свое присутствие со стороны Балканов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Мы видим, что происходит на границе с Польшей. Также проблемы могут быть в Литве, Латвии и Украине. Мы понимаем, что режим Лукашенко использует ситуацию с мигрантами, мы очень обеспокоены такой ситуацией", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что НАТО следит за тем, что происходит вокруг Украины.

"Это мероприятия которые происходят одновременно. Мы видим также, что Россия свое присутствие увеличивает со стороны Балканов. Мы должны быть бдительными, готовыми, должны делать все, чтобы Россия снизила эскалацию", - отметил Столтенберг.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что в Альянсе фиксируют большое скопление российских войск у границы с Украиной. И расценивают такие действия, как возможность реализовать потенциальные агрессивные действия.

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