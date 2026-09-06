У НАТО побоюються, що Європа не зможе витримати війну з Росією, - The Guardian

Військові планувальники, які працюють із НАТО, побоюються, що у разі війни з РФ Європа на даний момент не зможе витримати затяжну війну на виснаження через недостатню готовність до бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як пише видання, інформація про побоювання стала відома на конференції з питань майбутнього європейської військової координації, яка відбулася цього тижня в Британії (йдеться про закритий круглий стіл European Defense Roundtable, організований Мюнхенською конференцією з безпеки).

The Guardian зазначає, що песимізм відображає побоювання, що Росія може здобути перемогу в так званій гібридній війні з Європою, послаблюючи тим самим можливості, які мають військові планувальники НАТО у разі військового конфлікту.

Також причиною песимізму є різке зростання підтримки правих партій у основних військових державах Європи. Це, у свою чергу, ставить під загрозу пропозиції щодо створення групи з п'яти європейських країн "Є5", включаючи Британію, для виконання нової координаційної ролі, оскільки США готуються скоротити свої зобов'язання щодо забезпечення звичайної оборони Європи.

Один із нещодавно обраних членів Кабміну Британії визнав, що Захід "погано" інформував громадськість про масштаби гібридного конфлікту з Росією.

Інший британський дипломат заявив, що прем'єр-міністри Британії, які змінювали один одного, нічого не зробили для пояснення масштабів загрози.

За їхніми словами, це поставило міністрів перед незавидним завданням переконати непідготовлених виборців скоротити соціальні витрати на фінансування оборони.

Другий дипломат також зазначив, що руйнування розділової лінії холодної війни з Росією дозволило Москві безперешкодно використовувати тривоги європейського суспільства як лівого, так і правого спрямування.

"Ці зауваження свідчать про ширше занепокоєння серед високопоставлених європейських політиків тим, що вони можуть програвати так звану гібридну війну з Росією, і це може вплинути на підйом правопопулістських настроїв наступного року в Польщі, Франції та Італії", - пише The Guardian.