В НАТО опасаются, что Европа не сможет выдержать войну с Россией, - The Guardian

Военные планировщики, которые работают с НАТО, опасаются, что в случае войны с РФ Европа на данный момент не сможет выдержать затяжную войну на истощение из-за недостаточной готовности к боевым действиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как пишет издание, информация об опасениях стала известна на конференции по вопросам будущего европейской военной координации, которая состоялась на этой неделе в Британии (речь о закрытом круглом столе European Defense Roundtable, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности).

The Guardian отмечает, что пессимизм отражает опасения, что Россия может одержать победу в так называемой гибридной войне c Европой, ослабляя тем самым возможности, которые имеются у военных планировщиков НАТО в случае военного конфликта.

Также причиной пессимизма является резкий рост поддержки правых партий в основных военных государствах Европы. Это в свою очередь, ставит под угрозу предложения о создании группы из пяти европейских стран "Е5", включая Британию, для выполнения новой координационной роли, так как США готовятся сократить свои обязательства по обеспечению обычной обороны Европы.

Один из недавно избранных членов Кабмина Британии признал, что Запад "плохо" информировал общественность о масштабах гибридного конфликта с Россией.

Другой британский дипломат заявил, что менявшие друг друга премьер-министры Британии ничего не сделали для объяснения масштабов угрозы.

По их словам, это поставило министров перед незавидной задачей убедить неподготовленных избирателей сократить социальные расходы для финансирования обороны.

Второй дипломат также отметил, что разрушение разделительной линии холодной войны с Россией позволило Москве беспрепятственно использовать тревоги европейского общества как левого, так и правого толка.

"Эти замечания свидетельствуют о более широкой обеспокоенности среди высокопоставленных европейских политиков тем, что они могут проигрывать так называемую гибридную войну с Россией , и это может отразиться на подъеме правопопулистских настроений в следующем году в Польше, Франции и Италии", - пишет The Guardian.