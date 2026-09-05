НАТО вперше відпрацьовує захист від атомних субмарин РФ без американців, - Politico

Союзники по НАТО зібралися поблизу Ісландії, щоб відпрацювати полювання на російські підводні човни. Уперше за багаторічну історію цих навчань до них не долучився жоден американський корабель чи літак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Навчання без американців

За інформацією видання, до навчань залучили німецькі літаки-розвідники, канадські військові кораблі та бельгійські винищувачі. Однак уперше з початку цих щорічних маневрів, відомих як "Північний Вікінг", жоден американський корабель чи літак не приєднався до операції.

Сили НАТО, які очолив французький командувач, мали на меті довести собі та Москві, що можуть захистити континент без американського лідерства.

Ще два роки тому ці навчання проводили два десантні кораблі ВМС США, повні морських піхотинців і літаків. Тепер, коли більшість американського флоту перебуває на Близькому Сході та в Карибському басейні, у Північній Атлантиці залишилися переважно канадські та європейські кораблі.

Чому Ісландія має стратегічне значення

Ісландія розташована посередині улюбленого маршруту російського флоту для просування малопомітних підводних човнів, здатних нести ядерну зброю. Ділянку крижаної води між Гренландією, Ісландією та Великою Британією в НАТО називають "проміжком GIUK" - саме тут російські атомні субмарини входять в Атлантику зі своїх баз на Кольському півострові.

"Для НАТО та Росії це справді лінія розмежування. Для росіян, якщо вони зможуть контролювати доступ до цієї прогалини, то отримають повне панування в Атлантиці", - зазначив високопосадовець НАТО.

Відступ США з регіону

За даними Politico, відсутність американських кораблів закріпила відступ, який розпочався за другої адміністрації Трампа. Раніше президент США погрожував вивести війська з Європи, а також заявляв про наміри купити або навіть захопити Гренландію - автономну територію Данії та союзника НАТО.

Речник альянсу запевнив, що такі навчання будують постійну присутність у Північній Атлантиці. Водночас французький контрадмірал Ніколя Молітор, який очолив коаліцію, визнав, що фокус змінився, хоча група й далі проводить окремі навчання з ВМС США.