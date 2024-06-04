НАТО планує надати Україні пакет безпеки як "міст" до членства в Альянсі, - ЗМІ

За словами посла США в НАТО Джуліанни Сміт, на додаток до оголошення про пакет допомоги, близько 32 країн уклали ряд двосторонніх угод про підтримку України до саміту, з яких 13 вже завершені.

"Члени Альянсу запропонують цілий пакет досягнень, які слугуватимуть мостом до членства (України, - ред.) в Альянсі. Частиною цього пакету буде мова, якою ми опишемо прагнення України до членства в самій декларації", - заявила вона.

За її словами, частково це буде інституціоналізація певної двосторонньої підтримки, яка зараз надається Україні, і передача її під командування НАТО.

"Частково це буде робота над визначенням нових ресурсів для наших друзів в Україні і забезпеченням того, що ми надішлемо сигнал Москві, що альянс НАТО нікуди не дінеться", - додала Сміт.