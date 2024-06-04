НАТО планирует предоставить Украине пакет безопасности как "мост" для членства в Альянсе, - СМИ

По словам посла США в НАТО Джулианны Смит, в дополнение к объявлению о пакете помощи, около 32 стран заключили ряд двусторонних соглашений о поддержке Украины до саммита, из которых 13 уже завершены.

"Члены Альянса предложат целый пакет достижений, которые будут служить мостом к их членству в Альянсе. Частью этого пакета будет язык, на котором мы опишем стремление Украины к членству в самой декларации", - заявила она.

По ее словам, частично это будет институционализация определенной двусторонней поддержки, которая сейчас предоставляется Украине, и передача ее под командование НАТО.

"Частично это будет работа над определением новых ресурсов для наших друзей в Украине и обеспечением того, что мы пошлем сигнал Москве, что альянс НАТО никуда не денется", - добавила Смит.