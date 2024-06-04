НАТО планує надати Україні пакет безпеки як "міст" до членства в Альянсі, - ЗМІ
НАТО планує передати Україні пакет безпекової допомоги під час щорічного саміту Альянсу влітку цього року у Вашингтоні. Хоча очікується, що НАТО не задовольнить давнє прохання України про членство в Альянсі на тлі російського вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense News.
За словами посла США в НАТО Джуліанни Сміт, на додаток до оголошення про пакет допомоги, близько 32 країн уклали ряд двосторонніх угод про підтримку України до саміту, з яких 13 вже завершені.
"Члени Альянсу запропонують цілий пакет досягнень, які слугуватимуть мостом до членства (України, - ред.) в Альянсі. Частиною цього пакету буде мова, якою ми опишемо прагнення України до членства в самій декларації", - заявила вона.
За її словами, частково це буде інституціоналізація певної двосторонньої підтримки, яка зараз надається Україні, і передача її під командування НАТО.
"Частково це буде робота над визначенням нових ресурсів для наших друзів в Україні і забезпеченням того, що ми надішлемо сигнал Москві, що альянс НАТО нікуди не дінеться", - додала Сміт.
Вступ України в НАТО
У вересні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна офіційно подала заявку на членство в Північноатлантичному альянсі.
Минулого року країни-члени НАТО на саміті в Бухаресті чітко підтвердили свою підтримку євроатлантичних прагнень України та визначили три ключові кроки на шляху до членства. На саміті в Бухаресті було прийнято рішення відмовитися від формату Плану дій щодо членства (ПДЧ) для України. Це свідчить про те, що НАТО визнає готовність України до членства та прагне пришвидшити процес її інтеграції.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський чітко заявив, що впевнений у членстві України в НАТО після перемоги у війні з Росією. Ця заява підкреслює непохитну рішучість України стати членом Альянсу.
Проте Україна раніше відкинула пропозицію щодо членства в НАТО без тимчасово окупованих Росією територій. Українська влада заявляє, що повернення всіх окупованих територій є невід'ємною частиною процесу вступу до НАТО.
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