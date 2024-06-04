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НАТО планирует предоставить Украине пакет безопасности как "мост" для членства в Альянсе, - СМИ

Вторник 04 июня 2024 10:31
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НАТО планирует предоставить Украине пакет безопасности как "мост" для членства в Альянсе, - СМИ Фото: посол США в НАТО Джулианна Смит (Twitter)
Автор: Валерия Полищук

НАТО планирует передать Украине пакет помощи по безопасности во время ежегодного саммита Альянса летом этого года в Вашингтоне. Хотя ожидается, что НАТО не удовлетворит давнюю просьбу Украины о членстве в Альянсе на фоне российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense News.

По словам посла США в НАТО Джулианны Смит, в дополнение к объявлению о пакете помощи, около 32 стран заключили ряд двусторонних соглашений о поддержке Украины до саммита, из которых 13 уже завершены.

"Члены Альянса предложат целый пакет достижений, которые будут служить мостом к их членству в Альянсе. Частью этого пакета будет язык, на котором мы опишем стремление Украины к членству в самой декларации", - заявила она.

По ее словам, частично это будет институционализация определенной двусторонней поддержки, которая сейчас предоставляется Украине, и передача ее под командование НАТО.

"Частично это будет работа над определением новых ресурсов для наших друзей в Украине и обеспечением того, что мы пошлем сигнал Москве, что альянс НАТО никуда не денется", - добавила Смит.

Вступление Украины в НАТО

В сентябре 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России, Украина официально подала заявку на членство в Североатлантическом альянсе.

В прошлом году страны-члены НАТО на саммите в Бухаресте четко подтвердили свою поддержку евроатлантических стремлений Украины и определили три ключевых шага на пути к членству. На саммите в Бухаресте было принято решение отказаться от формата Плана действий по членству (ПДЧ) для Украины. Это свидетельствует о том, что НАТО признает готовность Украины к членству и стремится ускорить процесс ее интеграции.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский ясно заявил, что уверен в членстве Украины в НАТО после победы в войне с Россией. Это заявление подчеркивает твердую решимость Украины стать членом Альянса.

Однако Украина ранее отвергла предложение о членстве в НАТО без временно оккупированных Россией территорий. Украинские власти заявляют, что возвращение всех оккупированных территорий является неотъемлемой частью процесса вступления в НАТО.

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