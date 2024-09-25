НАТО планує масштабне транспортування поранених солдатів у разі війни з Росією

НАТО планує координувати транспортування великої кількості поранених солдатів від лінії фронту у разі війни з Російською Федерацією (РФ). Розглядається наземний транспорт, оскільки евакуація повітрям може виявитися неможливою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову командування логістики НАТО Александра Солфранка в інтерв'ю Reuters.

Як пояснив Солфранк, майбутні сценарії медичної евакуації відрізнятимуться від досвіду в Афганістані й Іраку, оскільки конфлікт з Росією передбачатиме набагато більшу зону бойових дій, більшу кількість поранених й тимчасову відсутність переваги в повітрі поблизу лінії зіткнення.

Виклик, за його словами, полягатиме в тому, що швидко забезпечити якісну медичну допомогу, в гіршому випадку, великій кількості поранених.

"Спочатку потрібно досягти переваги в повітрі. Щоб досягти успіху по всій довжині та глибині лінії фронту, знадобиться час. З міркувань планування необхідно розглянути всі варіанти доставки великої кількості поранених до медичних установ, включаючи потяги, але потенційно також автобуси”, - додав він.

Ризик війни Росії та НАТО

Німецьке видання Bild раніше опублікувало сценарій військових навчань, під час яких збройні сили Німеччини готуються до можливих гібридних атак з боку Росії на східному фланзі НАТО. Представник НАТО прокоментував цю публікацію, зазначивши, що сценарії навчань завжди є вигаданими ситуаціями, призначеними для оцінки військових можливостей у конкретних регіонах.

Литовське Міністерство оборони також висловилося з цього приводу, вказавши, що наразі немає жодної загрози з боку Росії для НАТО, оскільки Москва зосереджена на війні в Україні.

Нещодавно новий президент Фінляндії висловив думку, що напад Росії на його країну, яка стала членом НАТО, виглядає малоймовірним.