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Столтенберг призвал РФ вернуться к конструктивному диалогу с США

Новости » Политика    12.11.2018 - 16:23
Столтенберг призвал РФ вернуться к конструктивному диалогу с США
Фото: Йенс Столтенберг (flickr.com/nato)

Столтенберг заявил, что НАТО не планирует развертывать новые ядерные ракеты в Европе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс призывает Российскую Федерацию вернуться к конструктивному диалогу с США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера НАТО Оану Лунгеску.

Так, Столтенберг, выступая на конференции в Берлине заявил, что НАТО не планирует развертывать новые ядерные ракеты в Европе.

"НАТО не планирует развертывать новые ядерные ракеты в Европе. Как Альянс мы выступаем за безопасность всех союзников. Мы призываем Россию вернуться к конструктивному диалогу с США", - заявил он.

Столтенберг призвал РФ вернуться к конструктивному диалогу с США

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Столтенберг выступает за продолжение диалога с Российской Федерацией, несмотря на натянутые отношения Альянса с Москвой. Кроме того, Столтенберг призвал РФ выполнять ракетный договор с США.

Добавим, ранее помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты Америки не собираются размещать в Европе ракеты, которые запрещены Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). По словам Болтона, Вашингтон обсуждает данный вопрос со своими союзниками по НАТО.

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Новости Украины НАТОРоссийская ФедерацияЙенс Столтенберг
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