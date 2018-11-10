США не планируют размещать в Европе ракеты, запрещенные в ДРСМД, - Болтон

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

США считают выход из ДРСМД единственным целесообразным вариантом развития событий

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты Америки (США) не собираются размещать в Европе ракеты, которые запрещены Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности при Белом доме.

По словам Болтона, Вашингтон обсуждает данный вопрос со своими союзниками по НАТО.

"У США нет планов добиваться размещения ракет, запрещенных ДРСМД, в Европе в обозримом будущем. Это является частью глобальной стратегии альянса (НАТО - ред.) и Соединенных Штатов. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими союзниками по этому поводу и с оптимизмом смотрим на то, что наши позиции совпадают", - сказал помощник президента США по нацбезопасности.

Кроме того, Болтон также объяснил, почему США считают выход из ДРСМД единственным целесообразным вариантом развития событий. Он утверждает, что Вашингтон не в состоянии убедить Российскую Федерацию в том, чтобы она снова следовала договору, который нарушает.

"Люди спрашивают о том, почему мы не ведем дальнейшие переговоры по поводу возможности возвращения их (России - ред.) к исполнению сделки. Однако их позиция заключается в отрицании того факта, что они нарушают соглашение", - считает он.

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Москву к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), сетуя, что диалога с РФ по этому вопросу не получилось.

Ранее, президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп дал поручение ряду ведомств подготовить доклад из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности для Конгресса США