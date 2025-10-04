НАТО переймає в України досвід боротьби з російськими дронами, - Atlantic Council

Нещодавня ескалація вторгнень російських безпілотників по всій Європі лише підкреслила зростаючу репутацію України як провідного практикуючого війну з використанням безпілотників на континенті.

Низка окремих країн, включаючи Данію та Польщу, відреагували на провокаційні дії Росії, прагнучи створити спільні навчальні ініціативи з боротьби з безпілотниками з українськими інструкторами, тоді як Україна відіграла чільну роль у швидко розвиваючій дискусії щодо колективної європейської оборони від безпілотників російського диктатора Володимира Путіна.

Майстерність України у боротьбі з безпілотниками була гарячою темою на саміті Європейської політичної спільноти в Копенгагені цього тижня.

"Єдиним експертом у світі зараз, коли йдеться про можливості боротьби з безпілотниками, є Україна, тому що вони майже щодня борються з російськими безпілотниками", - прокоментувала прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Вона закликала Європу взяти весь досвід та технології, усі інновації з України та включити їх у власне переозброєння.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте погодився з оцінкою данського лідера щодо ключової ролі України.

"Україна є провідною державою у сфері військових інновацій та технологій боротьби з безпілотниками", - зазначив він.

Рютте додав, що готовність України поділитися своїми знаннями з партнерами країни по НАТО є "дуже важливою".