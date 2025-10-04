UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

НАТО переймає в України досвід боротьби з російськими дронами, - Atlantic Council

Фото: Україна стала головним тренером НАТО у війні дронів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна стала провідним експертом у війні дронів і тепер навчає союзників із НАТО, як ефективно протидіяти російським безпілотникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Atlantic Council,

Нещодавня ескалація вторгнень російських безпілотників по всій Європі лише підкреслила зростаючу репутацію України як провідного практикуючого війну з використанням безпілотників на континенті.

Низка окремих країн, включаючи Данію та Польщу, відреагували на провокаційні дії Росії, прагнучи створити спільні навчальні ініціативи з боротьби з безпілотниками з українськими інструкторами, тоді як Україна відіграла чільну роль у швидко розвиваючій дискусії щодо колективної європейської оборони від безпілотників російського диктатора Володимира Путіна.

Майстерність України у боротьбі з безпілотниками була гарячою темою на саміті Європейської політичної спільноти в Копенгагені цього тижня.

"Єдиним експертом у світі зараз, коли йдеться про можливості боротьби з безпілотниками, є Україна, тому що вони майже щодня борються з російськими безпілотниками", - прокоментувала прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Вона закликала Європу взяти весь досвід та технології, усі інновації з України та включити їх у власне переозброєння.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте погодився з оцінкою данського лідера щодо ключової ролі України.

"Україна є провідною державою у сфері військових інновацій та технологій боротьби з безпілотниками", - зазначив він.

Рютте додав, що готовність України поділитися своїми знаннями з партнерами країни по НАТО є "дуже важливою".

Саміт Європейської політичної спільноти

Саміт Європейської політичної спільноти - це зустріч лідерів понад 40 європейських держав, під час якої обговорюють питання безпеки, економічного розвитку та енергетики.

Формат створили у 2022 році за ініціативою президента Франції Еммануеля Макрона після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Мета саміту - об’єднати країни ЄС і держави поза його межами для координації спільних дій та зміцнення стратегічного партнерства в Європі.

Сьогодні раніше президент України Володимир Зеленський підбив підсумки саміту.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОВійна Росії проти УкраїниОкупанти