RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

НАТО перенимает у Украины опыт борьбы с российскими дронами, - Atlantic Council

Фото: Украина стала главным тренером НАТО в войне дронов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина стала ведущим экспертом в войне дронов и теперь обучает союзников по НАТО, как эффективно противодействовать российским беспилотникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Atlantic Council,

Недавняя эскалация вторжений российских беспилотников по всей Европе лишь подчеркнула растущую репутацию Украины как ведущего практикующего войну с использованием беспилотников на континенте.

Ряд отдельных стран, включая Данию и Польшу, отреагировали на провокационные действия России, стремясь создать совместные учебные инициативы по борьбе с беспилотниками с украинскими инструкторами, тогда как Украина сыграла ведущую роль в быстро развивающейся дискуссии о коллективной европейской обороне от беспилотников российского диктатора Владимира Путина.

Мастерство Украины в борьбе с беспилотниками было горячей темой на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене на этой неделе.

"Единственным экспертом в мире сейчас, когда речь идет о возможностях борьбы с беспилотниками, является Украина, потому что они почти ежедневно борются с российскими беспилотниками", - прокомментировала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Она призвала Европу взять весь опыт и технологии, все инновации из Украины и включить их в собственное перевооружение.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте согласился с оценкой датского лидера относительно ключевой роли Украины.

"Украина является ведущим государством в сфере военных инноваций и технологий борьбы с беспилотниками", - отметил он.

Рютте добавил, что готовность Украины поделиться своими знаниями с партнерами страны по НАТО является "очень важной".

Саммит Европейского политического сообщества

Саммит Европейского политического сообщества - это встреча лидеров более 40 европейских государств, во время которой обсуждают вопросы безопасности, экономического развития и энергетики.

Формат создали в 2022 году по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Цель саммита - объединить страны ЕС и государства за его пределами для координации совместных действий и укрепления стратегического партнерства в Европе.

Сегодня ранее президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги саммита.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОВойна России против УкраиныОккупанты