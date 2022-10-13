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НАТО передасть Україні обладнання для боротьби з іранськими дронами

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Північноатлантичний альянс планує поставити в Україну обладнання для боротьби з іранськими безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Столтенберг оголосив, що НАТО незабаром поставить в Україну обладнання для боротьби з безпілотниками.

"Із сотнями засобів перешкод безпілотникам, які можуть допомогти зробити неефективними безпілотники російського та іранського виробництва", - заявив генсек.

Він додав, що це має захистити український народ і критичну інфраструктуру.

Нагадаємо, що пріоритетом військової допомоги Україні стане посилення ППО, про що заявив Столтенберг.

Вчора стало відомо, що Україна отримала німецьку систему протиповітряної оборони IRIS-T, також очікуються поставки американських NASAMS.

Детальніше про системи IRIS-T можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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