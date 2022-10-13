НАТО передасть Україні обладнання для боротьби з іранськими дронами

Північноатлантичний альянс планує поставити в Україну обладнання для боротьби з іранськими безпілотниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга.
Столтенберг оголосив, що НАТО незабаром поставить в Україну обладнання для боротьби з безпілотниками.
"Із сотнями засобів перешкод безпілотникам, які можуть допомогти зробити неефективними безпілотники російського та іранського виробництва", - заявив генсек.
Він додав, що це має захистити український народ і критичну інфраструктуру.
Нагадаємо, що пріоритетом військової допомоги Україні стане посилення ППО, про що заявив Столтенберг.
Вчора стало відомо, що Україна отримала німецьку систему протиповітряної оборони IRIS-T, також очікуються поставки американських NASAMS.
Детальніше про системи IRIS-T можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.