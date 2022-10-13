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НАТО передаст Украине оборудование для борьбы с иранскими дронами

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Североатлантический альянс планирует поставить в Украину оборудование для борьбы с иранскими беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Столтенберг объявил, что НАТО в скором времени поставит в Украину оборудование для борьбы с беспилотниками.

"С сотнями средств препятствий беспилотникам, которые могут помочь сделать неэффективными беспилотники российского и иранского производства", - заявил генсек.

Он добавил, что это должно защитить украинский народ и критическую инфраструктуру.

Напомним, что приоритетом военной помощи Украине станет усиление ПВО, о чем заявил Столтенберг.

Вчера стало известно, что Украина получила немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T, а также ожидаются поставки американских NASAMS.

Детальнее о системах IRIS-T можно узнать в материале РБК-Украина.

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