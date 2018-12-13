ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

НАТО передаст Украине средства защищенной связи для ВСУ

Новости » Политика    13.12.2018 - 15:25
НАТО передаст Украине средства защищенной связи для ВСУ
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Оборудование будет передано до конца этого года

Альянс НАТО обязался предоставить украинским Вооруженным силам оборудование для безопасности связи до конца 2018 года. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает РБК-Украина, ссылаясь на "Радио Свобода".

Соответствующую информацию генсек озвучил во время встречи с украинским президентом Петром Порошенко.

"НАТО до конца этого года предоставит Украине оборудование для надежных и защищенных систем коммуникаций", - заверил Столтенберг.

В свою очередь Порошенко, приветствуя усилия НАТО в помощи Украине на фоне агрессии РФ, подчеркнул, что дальнейшая стабильность на евроатлантическом пространстве решается именно в Украине.

"В Украине сейчас решается будущее евроатлантической стабильности. Поэтому, инвестируя в помощь Украине - это инвестиции в безопасность свободного мира", - сказал глава государства.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что НАТО поможет Украине усилить Военно-морские силы.

РБК-Украина также писало, что альянс осуждает действия России и призывает вернуть задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Добавим также, Порошенко заявил, что НАТО будет обеспечивать безопасность в Азовском море.

НАТО обеспечит безопасность в Азовском море, - Порошенко НАТО поможет усилить Военно-морские силы Украины
Новости Украины НАТОВооруженные силы УкраиныЙенс Столтенберг
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь