НАТО передасть Україні засоби захищеного зв'язку для ЗСУ

Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Обладнання буде передане до кінця цього року

Альянс НАТО зобов’язався надати українським Збройним силам обладнання для безпеки зв’язку до кінця 2018 року. Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ, передає РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свобода".

Відповідну інформацію генсек озвучив під час зустрічі з українським президентом Петром Порошенком.

"НАТО до кінця цього року надасть Україні обладнання для надійних та захищених систем комунікацій", - запевнив Столтенберг.

У свою чергу Порошенко, вітаючи зусилля НАТО в допомозі Україні на тлі агресії РФ, підкреслив, що подальша стабільність на євроатлантичному просторі вирішується саме в Україні.

"В Україні наразі вирішується майбутнє євроатлантичної стабільності. Тож, інвестуючи в допомогу Україні - це інвестиції у безпеку вільного світу", - сказав глава держави.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що НАТО допоможе Україні посилити Військово-морські сили.

РБК-Україна також писало, що альянс засуджує дії Росії і закликає повернути затриманих у Керченській протоці українських моряків.

Додамо також, Порошенко заявив, що НАТО буде забезпечувати безпеку в Азовському морі.