НАТО обеспечит безопасность в Азовском море, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

По словам президента, Украина поддерживает открытие миссии НАТО в Азовском море

НАТО будет обеспечивать безопасность в Азовском море. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, альянс обеспечит безопасность в регионе, что сейчас необходимо Украине.

"НАТО, как мы уже договорились, будут следить за делами в Азовском море и будут обеспечивать безопасность в регионе. Это то, что нам сейчас нужно", - заявил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что Украина поддерживает открытие миссии НАТО в Азовском море.

"Мы поддерживаем открытие миссии НАТО в Азовском море для того, чтобы обеспечить лучшее понимание ситуации во всем регионе. Это очень важно, что Украина будет принимать участие в программе RASP, и мы принимаем эту поддержку для повышения безопасности на территории Азовского моря", - заявил президент.

Он также добавил, что НАТО должно усилить постоянное присутствие в Черном море.

"Считаю, что НАТО должно усилить постоянное присутствие в Черном море, чтобы предотвратить дальнейшее обострение и обеспечить безопасность в регионе", - сказал Порошенко.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс осуждает действия России и призывает вернуть задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Как писало РБК-Украина ранее, анонсировалось, что Порошенко 12-13 декабря 2018 года будет находиться в Брюсселе (Бельгия), где проведет ряд встреч с руководством ЕС и НАТО с целью обеспечения единства ЕС в вопросе реагирования на акт агрессии РФ против Украины в Азовском море и Керченском проливе, а также продолжения экономических и секторальных санкций ЕС в связи с российской агрессией на Донбассе.

Добавим также, министр иностранных дел Германии Гайко Маас хочет обсудить предложение расширения миссии ОБСЕ на Азовское море.