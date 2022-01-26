НАТО передало России свой ответ на "гарантии безопасности". Послу в Брюсселе

"НАТО передала свои предложения России сегодня днем, параллельно с Соединенными Штатами", - заявил официальный представитель НАТО.

Во время пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс передал России ответ на "гарантии".

"НАТО подготовило свой ответ России. Мы сделали это параллельно с США. Мы должны продолжать диалог по линии Москва-Брюссель. Мы готовы выслушать вопросы, которые беспокоят Россию и вести диалог основываясь на принципах европейской безопасности", - заявил он.

Столтенберг также назвал вопросы, которые НАТО готово обсуждать с Россией:

отвод ракет средней и меньшей дальности;

снижение угроз в киберпространстве;

снижение угроз, исходящих от космического оружия.

"Я считаю, что эти вопросы могут быть предметом обсуждения, которое будет выгодным для всех нас", - отметил он.