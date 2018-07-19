Закон о нацбезопасности углубит военное сотрудничество Украины и США, - Пентагон

В Пентагоне подчеркнули неизменность подходов США в отношении Украины

Представитель министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Лора Купер заявила, что закон "О национальной безопасности Украины", принятый украинским парламентом, стал важным шагом на пути углубления военно-технического сотрудничества Украины и США. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, глава комитета по иностранным делам Анна Гопко провела встречу с и.о. заместителя помощника министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Лорой Купер. Во время встречи стороны обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество в сфере безопасности и обороны.

"Лора Купер высоко оценила принятый Верховной радой Украины закон "О национальной безопасности Украины". По ее мнению, он стал важным шагом на пути углубления военно-технического сотрудничества между двумя государствами", - говорится в сообщении.

Кроме того, была отмечена важность дальнейшей либерализации системы оборонных закупок и продолжение реформирования сектора безопасности и обороны.

Представительница Пентагона подчеркнула неизменность подходов Штатов в отношении Украины.

Напомним, как писало РБК-Украина, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что принятие закона о нацбезопасности приблизит украинское государство к альянсу.

8 июля закон Украины "О национальной безопасности" вступил в силу.