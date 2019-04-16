В НАТО ответили на заявление РФ о прекращении сотрудничества

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Альянс продолжает диалог с Россией на различных уровнях, говорится в заявлении НАТО

Североатлантический альянс опроверг заявление России о том, что НАТО и Москва полностью прекратили сотрудничество. Об этом говорится заявлении пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, обнародованном во вторник, 16 апреля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По ее словам, в отношении России НАТО придерживается двухвекторного подхода.

"Позиция НАТО не изменилась. В отношении России Североатлантический альянс придерживается двухвекторного подхода: мощное сдерживание и оборона при сохранении серьезного диалога", - говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО.

Лунгеску напомнила, что в марте 2014 года НАТО в связи с "агрессивными действиями России против Украины, полностью приостановило практическое сотрудничество с Россией, сохранив при этом каналы для политического и военного диалога", и ситуация с тех пор не изменилась.

Представитель альянса напомнила, что на саммите в Брюсселе в июле 2018 года члены НАТО исключили возможность возвращения к "бизнесу как обычно" до тех пор, пока в поведении России не произойдет "явных, конструктивных изменений, которые продемонстрируют соблюдение Москвой международного права и ее международных обязательств".

"НАТО привержено к диалогу с Россией в целях ясного обозначения наших позиций, снижения рисков и усиления прозрачности", - указала Лунгеску, добавив, что альянс продолжает диалог с Россией на различных уровнях.

Напомним, замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что в России заявили о прекращении сотрудничества с НАТО по военной и гражданской линиям.