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У НАТО відповіли на заяву РФ про припинення співпраці

Новини » Політика    16.04.2019 - 15:45
У НАТО відповіли на заяву РФ про припинення співпраці
Ілюстративне фото (nato.int)

Альянс продовжує діалог з Росією на різних рівнях, йдеться в заяві НАТО

Північноатлантичний альянс спростував заяву Росії про те, що НАТО і Москва повністю припинили співпрацю. Про це йдеться в заяві прес-секретаря НАТО Оани Лунгеску, оприлюдненій у вівторок, 16 квітня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За її словами, у відношенні Росії НАТО дотримується двовекторного підходу.

"Позиція НАТО не змінилася. Щодо Росії Північноатлантичний альянс дотримується двовекторного підходу: потужне стримування і оборона при збереженні серйозного діалогу", - йдеться в заяві прес-секретаря НАТО.

Лунгеску нагадала, що в березні 2014 року НАТО у зв'язку з "агресивними діями Росії проти України, повністю припинило практичне співробітництво з Росією, зберігши при цьому канали для військового і політичного діалогу", і ситуація з тих пір не змінилася.

Представник альянсу нагадала, що на саміті в Брюсселі в липні 2018 року члени НАТО виключили можливість повернення до "бізнесу" до тих пір, поки в поведінці Росії не відбудеться "явних, конструктивних змін, які продемонструють дотримання Москвою міжнародного права і її міжнародних зобов'язань".

"НАТО готово до діалогу з Росією в цілях ясного позначення наших позицій, зниження ризиків і посилення прозорості", - сказала Лунгеску, додавши, що альянс продовжує діалог з Росією на різних рівнях. 

Нагадаємо, заступник глави МЗС Росії Олександр Грушко раніше заявив, що в Росії заявили про припинення співпраці з НАТО у військовій і цивільній лініях.

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