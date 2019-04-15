Россия остановила военное и гражданское сотрудничество с НАТО

Фото: Александр Грушко (missiontonato.mid.ru)

В РФ заявили, что Альянс зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации

В России заявили о прекращении сотрудничества с НАТО по военной и гражданской линиям. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, сообщают росСМИ.

Замглавы МИД РФ заявил, что Североатлантический Альянс зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией.

"НАТО сам отказался от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика… НАТО зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, и пока не видно, когда и где здравомыслие возьмет верх. Парадокс, но сегодняшние отношения Россия-НАТО как раз больше всего и напоминают "обычное" состояние дел, под которое создавалось НАТО - под "холодную войну", - заявил Грушко.

По его словам, текущий кризис в отношениях России и НАТО является самым продолжительным в истории. При этом, отметил Грушко, Москва сохранила контакты с отдельными странами альянса.

Но военный конфликт с НАТО не предвидится, потому что это стало бы катастрофой для всего человечества, заверил Грушко.

Напомним, ранее главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что коммуникация между НАТО и Москвой в период холодной войны была лучше, чем сейчас.

Кроме того, в Верхней палате парламента РФ заявили, что нарушение процедур прохождения украинских кораблей через Керченский пролив может привести к возникновению военного конфликта с участием НАТО.

Добавим, в апреле более 10 кораблей Черноморского флота России вышли с баз в аннексированном Севастополе и Новороссийске для проведения учений в Черном море на фоне совместных учений НАТО "Морской щит - 2019".